Posted on

Savona. Dopo 8 anni di attesa, domani mattina le squadre dei vigili del fuoco di Savona prenderanno possesso della nuova sede di via Nizza abbandonando definitivamente la vecchia caserma di Legino. La nuova struttura può contare su una sala crisi, una centrale operativa e tecnologie più avanzate come l’ apparato per la geolocalizzazione dei mezzi. […]