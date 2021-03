Vaccino, ieri in Liguria somministrate 11.000 dosi

Con l’apertura del grande hub vaccinale, ieri in Liguria sono state vaccinate oltre 11 mila persone, insieme al prezioso aiuto della sanità privata e delle farmacie, stanno già dando i primi risultati, con una decisa accelerazione delle somministrazioni, che cresceranno ancora nelle prossime settimane. Vaccini per sconfiggere il virus ma non solo: in Liguria sono oltre 20 i pazienti già trattati con gli anticorpi monoclonali, di cui 15 al San Martino di Genova, il centro italiano che finora li ha utilizzati di più, grazie al team del Dott. Matteo Bassetti che ha fatto da apripista nel Paese.