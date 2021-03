Stella, un positivo in Comune: scatta il protocollo sanitario

Posted on

Pontivrea. Nella notte, intorno all’una, si è verificato un incidente sulla Sp542: un automobilista, per cause ancora ignote, è andato a sbattere contro il muro che delimita la carreggiata. Il guidatore ha riportato traumi non gravi, ma è stato portato in codice giallo un’ambulanza della Croce Bianca di Pontivrea all’ospedale San Paolo di Savona. Informazioni […]