Vado Ligure, cade dalla moto: giovane in codice rosso al Santa Corona

Posted on

Treni bloccati intorno alle 13 alla stazione di Albenga con traffico ferroviario in tilt in entrambe le direzioni a causa di una rissa sul treno che da Ventimiglia era diretto nel capoluogo ligure. Protagonisti della scazzottata, le cui cause non sono ancora state chiarite, alcuni cittadini di origini e straniera. Fatti scendere, il personale di […]