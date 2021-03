Vaccini, Toti: “Ottima notizia l’arrivo di un milione in dosi in più di Pfizer”

“Ottima notizia l’arrivo di un milione in dosi in più di Pfizer, calcolando la ripartizione per popolazione, possiamo ipotizzare che in Liguria saranno circa 25mila”. E’ l’annuncio del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Un plauso a Liguria Digitale per l’efficacia del servizio di prenotazione dei vaccini. “Le prenotazioni in fascia 75-79 hanno superato le 29mila, tra sito, numero verde e farmacie”, aggiunge il presidente della Regione. Circa 75mila a fronte di circa 3500 disdette, invece, le prenotazioni curate dai medici di medicina generale. Oggi, prese in carico dal Gaslini, sono iniziate anche le vaccinazioni dei pazienti affetti da fibrosi cistica”, ha detto Toti, che ha aggiunto:

“Hanno sfiorato quota 30 mila (29.107 alle 18) le prenotazioni delle vaccinazioni effettuate dalle persone con età tra 79 e 75 anni, avviate ieri sera alle 23 sul portale dedicato e proseguite oggi anche attraverso il numero verde, gli sportelli Cup e le farmacie territoriali. Le prenotazioni complessive attraverso i medici di medicina generale sono, ad oggi, circa 75 mila, al netto delle 3.507 disdette registrate complessivamente. Unica eccezione, la Asl 1 dove oggi non si è registrata alcuna disdetta”.