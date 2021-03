Una settimana con….una rubrica dedicata ai piccoli lettori

La e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana (bi.G.met) non dimentica i lettori più piccoli, ai quali dedica la rubrica Una settimana con…. diffusa tramite il catalogo online www.bigmet.org e le pagine Facebook delle biblioteche civiche e di bi.G.met.

Un’iniziativa del Sistema Bibliotecario Urbano, disponibile ogni giorno sul sito www.bibliotechedigenova.it

Protagonista della settimana è lo scrittore per ragazzi Guido Quarzo. Nato nel 1948 a Torino, dopo la laurea in pedagogia lavora molti anni come insegnante. La passione per il teatro, la conduzione di laboratori e l’impegno nell’insegnamento della scrittura creativa, lo spingono a dedicarsi alla scrittura, sia teatrale sia narrativa.

Dal 1989 inizia a pubblicare testi per bambini e ragazzi, in poesia e in prosa, e nel 1995 riceve il Premio Andersen Baia delle Favole come miglior autore dell’anno. Ottiene un particolare successo con Clara va al mare, in cui racconta la vicenda di una bambina che decide di intraprendere un viaggio per vedere il mare. Nel 1999 lascia l’insegnamento per dedicarsi completamente alla scrittura.

Attualmente, oltre a scrivere storie, partecipa a molti incontri di lettura con le classi presso scuole e biblioteche. Tra i suoi lavori più recenti: La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, un romanzo ambientato nella Torino del 1700, pubblicato da Salani, ha ricevuto il premio Andersen 2013, e il premio Cento 2015. È stato per due volte finalista al premio Strega ragazze e ragazzi, con Maciste in giardino storia di un gigantesco cacciatore di talpe ex campione di pugilato, pubblicato da Rizzoli e con La Danza delle Rane, un’avventura di Lazzaro Spallanzani, pubblicato da Editoriale Scienza. Ha pubblicato molti libri di successo, scritti a quattro mani con Anna Vivarelli.