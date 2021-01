Calizzano, il sindaco Olivieri: “Situazione COVID in ulteriore miglioramento”

Il sindaco di Calizzano, Olivieri fa il punto sulla situazione COVID a Calizzano: “La situazione ad oggi risulta in ulteriore significativo miglioramento, ribadendosi comunque la necessità di continuare a prestare tutti noi massima attenzione e rispetto della normativa emergenziale”.

“I casi positivi ad oggi risultano essersi contenuti nel numero di 6, con ultimo nuovo caso registrato 12 giorni or sono (quanto a casi di isolamento fiduciario – quarantena da contatto il sistema di comunicazione Asl Alisa al momento non ne dà invece evidenza ai comuni). L’attenzione, l’impegno e la collaborazione di tanti, le scelte fatte e condivise (tra cui la sospensione delle lezioni in presenza nella nostra scuola a decorrere dal 14 dicembre), la gestione del delicato contesto verificatasi presso la casa di riposo Suarez per ospiti e personale (l’attività è ripresa il 7 gennaio scorso e quotidianamente stanno rientrando gli ospiti, attualmente già oltre 25, dato in continua positiva evoluzione), hanno concretamente consentito il controllo della situazione, arrivando a quella attuale”.

“Non mi stanco peraltro di ricordare ancora che nell’interesse di noi stessi, delle nostre famiglie e dei nostri cari in particolare più esposti, è necessario il massimo rispetto della normativa emergenziale, quanto a distanze di sicurezza, limitazione assoluta delle presenze negli spazi chiusi, divieto di assembramenti e il corretto utilizzo dei DPI – conclude –La salute e la sicurezza della nostra comunità dipendono, in questo momento come non mai, singolarmente da ciascuno di noi”.