Coronavirus, Liguria arancione da domnenica

Posted on

Continua a calare il numero dei contagi di COVID-19 in Liguria, oggi solo 22. Nei dettagli: Casi totali da inizio emergenza = 11.039 (+22)? di cui 1.490 individuati da screening e 9.549 in pazienti sintomatici ? Attualmente positivi = 1.650 (+14)? 46 (+4) in ospedale (di cui 7 in terapia intensiva / UTI, +1)? 581 in isolamento domiciliare (+18) […]