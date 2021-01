Albenga, sospesa la licenza ad un esercizio commerciale per una settimana

Posted on

L’immobile si trova in Via Nizza La Municipale di Savona ha posto sotto sequestro una palazzina in ristrutturazione Via Nizza per irregolarità nelle operazioni di restyling e perchè le autorizzazioni edilizie del cantiere erano scadute. Gli agenti, dopo avere constatato tali irregolarità ha posto i sigilli in attesa di ulteriori sviluppi. Informazioni sull'autore del post […]