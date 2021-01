Record del freddo a Sassello con -10°

Posted on

E’ stato inaugurato questa mattina dall’Amministrazione Comunale l’attesissimo nuovo parcheggio pubblico realizzato sulle ex aree ferroviarie adiacenti Piazza Corradini a Vado Ligure.Ben 45 i nuovi ulteriori stalli in cui sarà possibile sostare gratuitamente in prossimità del centro abitato, del lungomare e delle spiagge. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts