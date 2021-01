Savona, viabilità modificata in Via Giacchero da domani mattina

Posted on

Altare. Disagi alla circolazione ieri verso le 19 nel centro di Altare. Via XXV Aprile è rimasta chiusa per mezz’ora per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco impegnati nel rimuovere una grondaia che si è staccata improvvisamente da uno dei vecchi edifici della vetreria. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati danni. […]