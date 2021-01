Fantasmi di Genova: Il malvagio Branca Doria

Branca Doria era un uomo ambizioso e totalmente privo di scrupoli che abitava a Genova intorno alla fine del XIII° secolo. Sognava il potere, il rispetto degli altri ed incuteva sempre una certa apprensione nei confronti di chi lo incontrava. Apparteneva ad una delle più nobili e antiche famiglie genovesi e sposò Caterina Zanche, una ragazzina timida e remissiva di appena sedici anni, figlia di Michele Zanche, governatore del Logudoro in Sardegna e di Bianca Lancia. Branca Doria ambiva al titolo nobiliare del suocero e per ottenerlo attese un banchetto allestito nella tenuta sarda di Nurra. Aspettò l’attimo in cui Michele Zanche si presentò più vulnerabile (presumibilmente dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo), e lo fece uccidere a tradimento da un sicario alla presenza del solo cugino Barisone Doria. A questo punto, fece tagliare il cadavere in tanti pezzi che nascose accuratamente in un luogo sicuro. Il destino tuttavia riservò un’amara sorpresa al nobile ambizioso che proprio quando i suoi piani gli consentirono di ottenere quanto desiderato venne catturato durante una sommossa a Sassari e brutalmente giustiziato. Da allora, tradizione vuole che un fantasma con una lunga tunica color porpora e le mani insanguinate attraversi la piazza dove oggi sorge la chiesa di San Matteo oltrepassi l’ingresso e si diriga sempre verso una colonna tinta in parte di color rosso dove scomparirebbe misteriosamente.

A detta di alcuni spesso, su questa colonna verrebbero ritrovate inspiegabili tracce di sangue e la particolare colorazione rossastra indicherebbe la natura ultraterrena del pilastro. Per questo motivo è possibile incontrare Branca Doria anche nel girone dei “traditori”, della Divina Commedia, il IX° cerchio dell’inferno, che accoglie un grande lago ghiacciato nel quale i peccatori espiano le loro colpe immersi nel ghiaccio con la testa supina (le loro lacrime gelano impedendo alle successive di fluire e causando in tal modo grandi sofferenze ai dannati). La collocazione di Branca Doria nella commedia dantesca è utile per capire anche da cosa derivi la tradizione secondo cui il suo fantasma si manifesterebbe nella città della lanterna. Un altro dannato nel mostrare Branca Doria a Dante infatti esclama:

«Tu ‘l dei saper, se tu vien pur mo giuso: elli è ser Branca Doria, e son più anni poscia passati ch’el fu sì racchiuso.»

Il sommo poeta perplesso a questo punto chiese come fosse possibile tutto ciò dato che Branca Doria era, a parer suo, vivo e vegeto:

«”Io credo”, diss’io lui, “che tu m’inganni; ché Branca Doria non morí unquanche, e mangia e bee e dorme e veste panni.»

La spiegazione si trova nello stesso poema, nel momento in cui Branca Doria aveva commesso il suo peccato infatti la sua anima era precipitata negli inferi mentre il suo corpo aveva continuato ad esistere posseduto da uno spirito malevolo come accade a tutti i traditori di tale natura, spirito che evidentemente perdura ancora oggi in assenza di una forma fisica:

«”Nel fosso sú”, diss’el, “de Malebranche, là dove bolle la tenace pece, non era ancora giunto Michel Zanche,

Che questi lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo, ed un suo prossimano che ‘l tradimento insieme con lui fece,

Ma distendi oggimai in qua la mano; aprimi li occhi.” E io non gliel’apersi; e cortesia fu lui esser villano.» Ѐ noto poi che Dante non fosse il più appassionato estimatore dei genovesi:

«Ahi Genovesi, uomini diversi d’ogne costume e pien d’ogne magagna, perché non siete voi del mondo spersi?

Ché col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal, che per sua opra in anima in Cocito già si bagna, e in corpo par vivo ancor di sopra.»

La vicenda legata a Branca Doria, tuttavia, potrebbe trascendere dall’immaginazione del “Sommo” trasferendosi addirittura sul piano storico, almeno secondo Oberto Foglietta (storico genovese del cinquecento), il quale riferisce che quando Dante venne a Genova fu:

«malamente pestato per la strada dagli sgherri di Branca Doria!».