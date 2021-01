Matteo Bassetti, Peste e COVID 19 si assomigliano?

“La costruzione di un vaccino efficace e sicuro contro un patogeno è sempre una vittoria scientifica. Come lo è la creazione, in piena emergenza, di nuovi protocolli di cura per una malattia per vari aspetti sconosciuta”. Lo ha reso noto Matteo Bassetto direttore della clinica di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

“Nella guerra al SARS-CoV-2 si può dire che la scienza abbia vinto, che la ricerca e la medicina abbiano contribuito ad aprire quegli spiragli, ogni giorno più ampi, che ci stanno consentendo di sconfiggere il Covid-19. Sarà la campagna vaccinale (che deve essere favorita il più possibile, spiegando chiaramente alla popolazione che il vaccino, nel suo rapporto fra rischi e benefici, è sicuro) a dare la spinta definitiva al raggiungimento di quella immunità di gregge necessaria a metterci al riparo da nuove recrudescenze della malattia.Al di là della vittoria della scienza, però, ci sono ancora numerose questioni ‘aperte’. La pandemia da Covid-19 si lascia dietro, oltre la sua scia di morte, uno strascico di domande senza risposta”, ha proseguito. “E di interrogativi insoluti. La peste e il Covid-19 non sono infezioni equiparabili. Le due epidemie hanno ovviamente cause differenti, come anche diagnosi e percorsi di cura. Ma un fattore su tutti le distingue: sia la peste, come altre importanti infezioni sia il Covid-19 hanno sì un alto indice di contagiosità ma, per contro, hanno indici di letalità assai diversi. Quando non trattate queste infezioni registrano esiti fatali per circa l’85% (ebola) e il 50% (tetano e peste) dei pazienti, a fronte di uno 0,5-2% del nuovo coronavirus. Il secondo motivo si riferisce al fatto che sviluppandosi in modo difforme e portando a conseguenze diverse, i due morbi non possono essere comparati se non dal punto di vista degli ‘effetti storici’, ovvero delle ricadute che hanno sugli individui, sull’economia e sulla società”.

Prosegue: “Nella lettura degli accadimenti storici della peste appaiono, in sequenza, una malattia invincibile, norme sanitarie confuse e inefficaci, rigidi e talvolta inutili lockdown e infine nefaste conseguenze per l’economia e la società. Ovvero, in buona sostanza, ciò che si è ripetuto, in Italia, circa 450 anni dopo.Sarà la Storia a giudicare sull’efficacia o meno delle misure che sono state adottate per combattere il coronavirus. Eppure penso che sia stato controproducente presentare il Covid-19 come un nemico terribile e invincibile, quando piuttosto si sarebbe potuto far leva sulla responsabilità individuale e sulla capacità di ognuno di tenerlo a bada seguendo poche, ma chiare ed efficaci regole di prevenzione e di comportamento. L’atteggiamento confuso e talvolta contraddittorio mostrato da alcune autorità politiche e sanitarie, insieme a un martellante terrorismo mediatico, ha invece ottenuto il risultato opposto: impaurire la popolazione”.

Conclude: “Qualche dubbio lo avanzo pure sull’efficacia delle serrate senza differenziazione regionale che sono state imposte in primavera e poi di nuovo nel periodo natalizio. Il divieto fatto alle persone di uscire di casa può essere stato utile a decongestionare le strutture ospedaliere ma non a fermare il contagio: abbiamo visto infatti (come già ai tempi della peste del 1576) che la malattia ha continuato a diffondersi all’interno dei nuclei familiari.Durante la pestilenza ‘di san Carlo’ le misure adottate dagli ufficiali sanitari e dai governanti dell’epoca si rivelarono non solo disumane ma pure, in buona parte, sbagliate. La consapevolezza di questi errori è però giunta molto tempo dopo, solo quando si è davvero iniziata a conoscere l’eziologia della peste. Sono ancora tante le cose che dobbiamo apprendere sul Covid-19 e sul perché il ‘sistema Italia’ sia andato in tilt. Credo sia un atto doveroso nei confronti sia di chi non c’è più, sia dei tanti medici e infermieri che hanno ‘combattuto’ in prima linea, sia di tutti coloro che, ognuno per il proprio, hanno fatto la loro parte, piccola o grande che sia.Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza del Covid-19, perché le infezioni vanno guardate con molta attenzione. Non hanno un solo volto e non dobbiamo farci ingannare. C’è un motivo se si parla della nostra epoca come dell’«epoca dei microbi». Cosa potrà succedere ora? quali le cause e i maggiori problemi che si prospettano?Mi piacerebbe poter scrivere che, archiviata la pandemia da Covid-19, non sorgeranno altri simili problemi e potremo vivere tranquilli e spensierati. Il SARS-CoV-2 non è l’unica realtà infettiva presente al mondo, e neppure la più pericolosa, nonostante abbia rubato la scena a tutte le altre. Mi piacerebbe davvero. Ma purtroppo non c’è nulla di più distante dalla realtà”.