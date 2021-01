Movimento Italia Unita StopEuropa su COVID e informazione: “Trasmesse a ritmi impressionanti solo notizie disastrose”

Adriano Duina ed Edoardo Luparia, rispettivamente segretario nazionale e coordinatore nazionale del MIU – Movimento Italia Unita StopEuropa, commentano: Il MIU – Movimento Italia Unita StopEuropa, con il presente comunicato, si rivolge alle testate giornalistiche, alle radio e TV, ai mass media in generale, per evidenziare che da circa un anno la popolazione italiana è tempestata e bombardata di notizie relative al Covid 19: vengono trasmesse a ritmi impressionanti solo notizie di lutto, di contagi, ospedali stracolmi di infettati e terapie intensive al collasso. I cittadini non ne possono più e chiedono che vengano trasmesse notizie di speranza, e che soprattutto la scienza dia certezze su quanto sta accadendo“.

“Non si parla abbastanza di prevenzione, si invitano i cittadini ad essere super scrupolosi utilizzando i dispositivi di protezione individuale e di igiene. Si ha l’impressione che non ci siano rimedi all’infuori dei lockdown. Stiamo perdendo tutto: economia, scuola dell’obbligo, università, ospedali, sanità, ricerca, giustizia ecc… siamo al collasso e chi ci governa non se ne rende conto, impegnato com’è nel ricorrere ad inutili bonus e lotterie varie. Dulcis in fundo è il tempo in cui i mass media si cimentano sui vaccini l’unica arma di distruzione del Covid 19: i vaccini ci sono, non ci sono, sono pochi, sono molti…“.

“Noi del Movimento Italia Unita StopEuropa denunciamo pubblicamente la continua violazione dell’art. 32 della Costituzione da parte di chi ci amministra. Del diritto all’assistenza sanitaria e del diritto alla salute dovrebbero parlare giornali e TV, non subissandoci di notizie che continuano a confondere e impaurire il popolo“.