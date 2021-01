Coronavirus, stabili i contagi in Liguria nell’ultimo giorno: calano i decessi

Posted on

Nel mese di maggio sono stati soccorsi 321 animali selvatici feriti Un passante, a Finale Ligure, vede una giovanissima tortora in difficoltà in una via della città ed avverte i volontari della Protezione Animali, che arrivano da Savona per recuperarla; ma nel frattempo qualcuno l’aveva uccisa con una pietrata. No comment” La denuncia dell’episodio arriva […]