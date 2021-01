Calcio, il 2021 della Samp parte da Roma sponda giallorossa

La rapida pausa natalizia della seria A è già terminata e il campionato ritorna in campo con due turni ravvicinati: domenica 3 e mercoledì 6 gennaio. Il 2020 si è chiuso per la Samp con una sconfitta di misura contro il Sassuolo per 3-2, battuta d’arresto che ha stoppato l’ascesa dei blucerchiati che con i 6 punti ottenuti contro Verona e Crotone erano saliti al 10° posto della classifica. Situazione relativamente tranquilla, dunque, per la squadra di Ranieri che conserva 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Contro i neroverdi la Samp, pur disputando una buona gara, ha evidenziato le consuete nefandezze difensive che hanno spianato la strada alla vittoria della squadra di De Zerbi. E’ un dato che deve far riflettere il fatto che i blucerchiati siano riusciti a chiudere una partita senza subire reti in una sola occasione (3-0 alla Lazio a ottobre), subendo una media di 2 reti incassate a gara. In attesa di rinforzi invernali utili a puntellare la rosa a disposizione del tecnico Ranieri, la Samp fa di necessità virtù tra infortuni e giocatori a mezzo servizio e cercherà di sorprendere i giallorossi che hanno proprio nell’attacco il loro punto di forza: 12 reti nelle ultime 4 gare a fronte però di una tenuta difensiva non particolarmente brillante e molto simile a quella dei blucerchiati con ben 23 reti subite. Nei giallorossi sono indisponibili Zaniolo e Pastore e Spinazzola è in forse; nella Sampdoria allenata da Claudio Ranieri, ex tecnico proprio della Roma, saranno out oltre allo squalificato Keita, Bereszynski, Ferrari, Jankto e Gabbiadini. Candreva partirà titolare, proprio per lui, ex giocatore della LAzio, sarà un derby tutto personale. Fischio d’inizio alle 15

I PRECEDENTI

Vittorie Roma : 40 (ultima, giugno 2020, 2-1)

Pareggi : 12

Vittorie Samp : 10 (ultima, gennaio 2018, 0-1)