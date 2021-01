Riunione degli infermieri: tre gli organismi regolatori

Posted on

Sono state effettuate 110 MOC, in prevalenza a donne Grande successo per le giornate dedicate all’osteoporosi organizzate dal Rotary Club Albenga il 21 e 22 settembre, con un’alta partecipazione della cittadinanza ingauna e oltre cento MOC effettuate gratuitamente. Nel pomeriggio di sabato, Auditorium San Carlo gremito per la conferenza tenuta dal dott. Giuseppe Corvaglia, medico […]