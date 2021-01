Entroterra ligure imbiancato da questa mattina

Capodanno imbiancato per alcune località dell’entroterra ligure: in Vale Stura, Scrivia e Trebbia la neve sta già cadendo dalle 6 di questa mattina. Percorribili le autostrade che salgono verso Piemonte e Lombardia con neve tra Genova Bolzaneto e Serravalle Scrivia. Bianche anche le cime dei rilievi alle spalle delle località rivierasche come Arenzano, Cogoleto e Varazze. La neve è attesa, secondo le previsioni, anche sulla costa a partire dal pomeriggio soprattutto tra Genoa e Savona. Al momento non si segnalano disagi.