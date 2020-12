Posted on

Alassio. Incidente per un motociclista di 35 anni questa mattina sull’Aurelia. Per motivi da accertare, il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote finendo per cadere. Soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts