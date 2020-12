Vaccino, Toti: “Piena condanna ai No-Vax”

“A tutti coloro che in queste ore hanno subito insulti e minacce di morte per essersi vaccinati contro il Covid va tutta la nostra solidarietà. Mentre la piena condanna va ai No-Vax che in questi giorni stanno mostrando il loro lato peggiore, tra ignoranza e cattiveria”. Lo ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “A chi la chiama libertà di pensiero rispondo che questa è offesa di pensiero. Certi commenti offendono soprattutto la memoria di chi ha perso la vita per il virus e chi ha combattuto in corsia. Senza dimenticare i mesi di perdite e privazioni che tutti stiamo affrontando. Io appena sarà il mio turno darò il mio esempio e mi vaccinerò, non ci sarà nessu No-Vax a fermarmi! Io peraltro non avrei problemi a renderlo obbligatorio. Noi per questa epidemia abbiamo sospeso fondamentali libertà costituzionali, da quella di movimento a quella di riunione. Se il vaccino consente di salvare vite umane, farci ritornare a una vita normale e ripristinare la nostra libertà, il vaccino è quantomeno un obbligo morale! Basta dibattiti surreali, usiamo il buonsenso e fidiamoci della scienza. In questi giorni di una cosa sono sicuro: a certe persone servirebbe il vaccino contro la stupidità. Ma quello purtroppo non è ancora stato trovato”, ha concluso Toti.