Oltre trecento mila controlli in Italia per il lockdown di Natale

Sono stati complessivamente 328.976 i controlli effettuati dal 24 al 27 dicembre, in cui tutto il territorio nazionale è stato dichiarato “zona rossa” per effetto delle misure adottate per contenere la diffusione del virus Covid-19 durante le festività.

Le persone controllate sono state 282.940, di cui 3.732 sono state sanzionate e 31 denunciate per aver violato la quarantena.

Inoltre, sono state effettuate 46.036 verifiche su attività ed esercizi commerciali che hanno portato a provvedimenti sanzionatori nei confronti di 169 titolari di attività e a 141 provvedimenti di chiusura.

Durante tutta la settimana dal 21 al 27 dicembre i controlli sono stati oltre 684mila (+3,4% rispetto alla settimana precedente). Sono stati 595.757 i controlli alle persone (+6,3%), 5.726 sanzionate e 77 denunciate per violazione della quarantena. Le verifiche su attività ed esercizi commerciali sono state 88.487; 335 i titolari sanzionati e 178 i provvedimenti di chiusura.