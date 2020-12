Furto in una gioielleria del quartiere di Pontedecimo dove i ladri hanno sfondato con l’auto la vetrina del negozio sottraendo preziosi per un bottino di 30 mila euro circa. Prima di fuggire, hanno dato fuoco alla macchina per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine intervenute sul posto insieme alla Scientifica. In corso le indagini per risalire ai responsabili.