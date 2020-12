Regione, via al bando dei regimi di qualità e certificazione

Il bando promuove l’introduzione e la diffusione di: regimi di qualità (DOP, IGP, produzioni da agricoltura biologica o integrata), regimi facoltativi di certificazione in materia etico-sociale e ambientale. L’obiettivo è migliorare la competitività degli agricoltori attraverso la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, associazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali. Possono presentare domanda gli agricoltori in attività singoli o associati e i produttori che aderiscono a uno o più regimi di qualità. C’è tempo fino al 16 febbraio 2021 per fare domanda

