Neve, caos treni sulle linee interne

Posted on

Albisola. Code e rallentamenti in mattinata per un tamponamento avvenuto intorno alle 9.30 poco prima del casello di Albisola in direzione Savona. Nell’impatto non si sono registrati feriti. E’ intervenuta sul posto una pattuglia della Polstrada di Genova Sampierdarena. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts