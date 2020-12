Imperia, niente neve ma la mareggiata fa paura e causa danni

Nel genovesato e nel savonese la neve, nell’imperiese pioggia, vento e una mareggiata che ha causato diversi danni chiamando agli straordinari i vigili del fuoco. Da Ventimiglia a Diano Marina sono stati molteplici i disagi causati dal mare in tempesta. A Ventimiglia detriti in strada e chiusura di un tratto dell’Aurelia verso Camporosso, a Sanremo le onde hanno superato il muro di contenimento finendo per abbattersi sul alcune auto in sosta e causando quasi l’affondamento di un natante ancorato. A Bordighera chiuso il lungomare.