Imperia, ritrovato feto sulla spiaggia

Posted on

Vado Ligure. Tutto è rimandato alla tarda mattinata di domani quando i sindacati incontreranno i lavoratori in assemblea presso lo stabilimento di Vado Ligure. Per ora bocche cucite dai vertici di Fiom, Fim e Uilm, dopo il vertice che nel pomeriggio si è tenuto al ministero dello sviluppo economico di Roma per fare il punto […]