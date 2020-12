La Spezia in blues: Un video in ricordo delle vittime del Covid e dedicato a quanti ancora lottano per la rinascita

Un ricordo a quanti hanno perso la loro battaglia contro il Covid 19 ma anche un augurio di speranza per quanti invece tutti i giorni affrontano le difficoltà del momento con la volontà di poter tornare al più presto ad una esistenza normale. È questa la finalità del video realizzato dal fotografo e videomaker spezzino Stefano Lanzardo e dai musicisti, anche loro spezzini, Lorenzo Cimino e Leonardo Corradi con il patrocinio del Comune della Spezia e visionabile in tutte le piattaforme social del Comune della Spezia.

“Un video di speranza e molto suggestivo che ci fa scoprire la nostra Città nel lockdown, vuota ma piena della musica della tromba di Lorenzo Cimino, l’organo hammond di Corradi e la regia di Stefano Lanzardo – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Il messaggio è natalizio, e quindi di speranza, di un tempo migliore di quello che abbiamo vissuto, ma al contempo di commosso ricordo di quanti non ci sono più, colpiti dal Covid-19. La nostra Città, allora, diventa palcoscenico ideale per ricordare e consolare , attraverso la musica, ogni famiglia che è stata colpita da una drammatica perdita”

“Il video – ha dichiarato l’assessore al Turismo e Promozione della città Maria Grazia Frijia – oltre alla musica offre alcune suggestive immagini della nostra città in un percorso che parte dal mare per toccare tutte le bellezze che La Spezia racchiude. Per questo l’Amministrazione Peracchini ha voluto patrocinarlo. Un percorso suggestivo e di speranza accompagnato dalla musica blues. La musica dunque come linguaggio universale capace di esaltare lo spirito di rinascita e le eccellenze della nostra città. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a Lanzardo, Cimino e Corradi per aver prodotto e regalato alla città questo bellissimo ed emozionante lavoro. Significativa, infine, la frase finale della clip che recita “La Spezia…stiamo lavorando per voi”.