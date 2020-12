Posted on

“Non dimentichiamo il terrapieno al posto dei pali, i 5 milioni di metri cubi di terra versati in mare e la circolazione dell’acqua compromessa” Un intero apparato politico-economico celebra oggi il felice compimento del suo progetto: Autorità Portuale diventa titolare di una moderna struttura, Maersk l’avrà in concessione per 50 anni a canone modestissimo, Fincosit ha […]