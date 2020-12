Tragedia di Quiliano, si indaga per capire se il flusso di profughi sia diretto da un’organizzazione criminale

Continuano le indagini delle forze dell’ordine sulla tragedia avvenuta ieri notte a Quiliano dove due giovani clandestini curdi che tentavano di raggiungere, con alcuni compagni, il confine con la Francia, sono stati travolti da un treno. Il gruppo, composto da 10 persone, stava infatti transitando sul sedime ferroviario quando è sopraggiunto il convoglio che non ha potuto evitare l’impatto. Gli altri 8, incolumi, sono stati accompagnati in Questura dove sono in corso gli accertamenti e gli interrogatori grazie al contributo di un interprete. Ciò che si vuole appurare, oltre alla dinamica del fatto, anche se alle spalle ci sia un’organizzazione criminale che gestisce questo giro di immigrazione clandestina. Non è la prima volta che nel Ponente ligure viene segnalata la presenza di profughi provenienti dall’area mediorientale.

Intanto un milite ella Croce Bianca di Savona, intervenuto sul luogo della tragedia, ha scritto su Facebook: “Quando interveniamo in incidenti così gravi non possiamo rimanere indifferenti, ancor di piu quando sono coinvolti ragazzi giovani; abbiamo provato ad evitare il peggio ma purtroppo a volte, anche con tutto lo sforzo possibile, non ci si riesce. Questa mattina abbiamo voluto fare un gesto semplice, un mazzo di fiori in ricordi di questi ragazzi che hanno perso la vita lontani da casa: un gesto simbolico per non lasciarli soli“.