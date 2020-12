Genova, due fasce di orario di ingresso a scuola a partire dal 7 gennaio

Posted on

Savona. Potrebbe essere scivolata nel greto del rio Molinero a Legino di Savona per un malore, battendo poi la testa contro un grosso sasso. Queste le prime ipotesi sulla morte di Angela Merlano, la donna trovata senza vita dal marito che era uscito a cercarla poiché non riusciva a mettersi in contatto con lei. La […]