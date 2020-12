Coronavirus, in Liguria 228 nuovi casi e 21 decessi

Posted on

Albenga. Chiusura per un mese del “Il Ponte” di Albenga. La sospensione della licenza arriva in seguito ad un sequestro di eroina effettuato dall’ unità cinofila di Villanova d’Albenga. Il locale era già stato colpito da analogo provvedimento e per la stessa ragione qualche tempo fa. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts