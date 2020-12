Cronavirus, sarà l’infermiera Gloria Capriata la prima ligure che si sottoporrà al vaccino

Sarà la 48 enne Gloria Capriata, un’infermiera dell’ospedale San Martino, la prima ligure ad essere vaccinata contro il COVID- 19 nel “vaccine day” previsto domenica mattina nel nosocomio genovese. Gloria Capriata è infermiera dal 1992 ed è coordinatrice infermieristica del reparto di terapia intensiva cardiovascolare dell’ospedale genovese. L’infermiera è stata presentata questa sera in conferenza stampa durante il punto serale che si tiene quotidianamente nella Sala trasparenza della Regione Liguria. “Ho vissuto le atrocità del COVID e ci tenevo ad essere io la prima”, ha detto ai microfoni della Regione. “Spero di essere un esempio per i colleghi, l’obiettivo è l’immunità di gregge: vaccinatevi!”, ha detto. La 48 enne è stata indicata dall’azienda che ha scelto tra una serie di candidati che si erano fatti avanti.

“Una dedizione, un amore per il prossimo, oltre che per il suo lavoro, che fa onore alla nostra regione intera. Tutti i nostri sanitari, medici, infermieri, operatori fino alle pubbliche assistenze sono le prime linee che si sono sacrificate più di altri in questi mesi difficili e alienanti. Sono la mano tesa quando si ha paura, sono una voce amica che diventa ancor più di importanza vitale nella solitudine a cui questa malattia confina. Tutti hanno fatto la loro parte ed è per questo che saranno queste categorie le prime a ricevere il vaccino contro il Coronavirus. Siamo certi che, come Gloria stessa si è augurata, i suoi colleghi seguiranno il suo esempio perché vaccinarsi è un passo fondamentale per vincere questa battaglia che combattiamo da mesi”, ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.