Calcio, Genoa: esonerato Rolando Maran

E’ ufficiale, il Genoa ha esonerato l’allenatore Rolando Maran. Il tecnico trentino paga la sconfitta di Benevento e un rendimento fallimentare che ha portato solo 7 punti in 13 gare con la squadra rossoblu al penultimo posto della graduatoria. Lo sostituirà Davide Ballardini che ha già guidato in passato i rossoblu in quattro occasioni traghettandoli sempre alla salvezza. Ballardini esordirà già mercoledì sera al “Picco” di La Spezia nel derby contro le Aquile.