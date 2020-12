Regione Liguria, omologato il tampone ultrarapido con un affidabilità del 97-98%

Posted on

Savona. Natale amaro per chi viaggia in treno in Liguria. Biglietti e abbonamenti dal prossimo 1 gennaio rincareranno del 5 %. Una notizia che i pendolari non hanno digerito tanto che sono già pronti a protestare contro Trenitalia e Regione Liguria. Per il prossimo 30 dicembre è previsto un incontro con l’assessore regionale ai Trasporti […]