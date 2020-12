Finale Ligure, già definiti sino all’epifania i programmi di controllo della Municipale

Sono pressochè già definiti sino all’epifania i programmi della Polizia Locale di Finale Ligure, una parte di questi sarà operata congiuntamente con personale appartenente ai comandi associati di Albenga e Loano. Lo annuncia l’assessore alla polizia locale e sicurezza, attività produttive, circolazione stradale e trasporti Marilena Rosa.

In primo piano, naturalmente, la verifica sui limiti alla mobilità

personale annunciati nell’ultimo decreto anticovid, che scatteranno da lunedì 21 dicembre e che saranno particolarmente stringenti nelle giornate festive e prefestive fino al 6 gennaio.

A questi si affiancheranno, nelle giornate “arancioni” (28, 29, 30

dicembre e 4 gennaio), i controlli sulle attività commerciali, e sulle vendite per asporto (fino alle ore 22) e/o presso il domicilio del consumatore (senza limitazioni) da parte di bar e ristoranti.

Particolarmente accurati saranno i controlli sull’uso delle mascherine e sulle regole di distanziamento interpersonale, anche all’interno delle attività di vendita che potranno rimanere aperte per tutto il periodo (media/grande distribuzione di generi alimentari, farmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri).

Resta in vigore per tutto il periodo delle feste il comunemente detto “coprifuoco”, che prevede il divieto di rimanere fuori casa senza validi motivi dopo le 22 della sera e fino alle 5 del mattino successivo (esteso alle 7 nella giornata di capodanno), come anche il divieto di consumare cibi e bevande dopo le ore 18 su aree pubbliche.

I controlli saranno molto intensi, svolti anche con personale in

borghese. Solo nella notte fra sabato e domenica la Polizia Locale di Finale Ligure e Loano, nell’ambito di un servizio congiunto di controllo, ha contestato otto violazioni a persone sorprese senza motivo fuori casa dopo le ore 22, un po’ sorprendentemente la metà di queste erano operatori sanitari.