Coronavirus, Toti rassicura: ” La variante dela COVID non è una mutazione talmente drastica da variare anche la risposta al vaccino”

Il Presidente della Regione liguria, Giovianni Toti, fa il punto della situazione sulle notizie riguardanti la scoperta di una mutazione del virus Sars-Cov 2, provenienti dal’Inghilterra: “Di questa mutazione del virus aveva già parlato mesi fa la rivista scientifica Nature. Non possiamo sapere quanto impatterà la variante, ma nel frattempo il governo di Roma ha chiuso le frontiere con la Gran Bretagna. Non è una mutazione talmente drastica da variare anche la risposta al vaccino. E il vaccino, lo sapete, sarà distribuito dal 27. Da Pfizer ci aspettiamo circa 60mila dosi, basteranno per iniziare mettendo in sicurezza le RSA e gli ospedali