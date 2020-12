Albenga, l’assessore Pollio: “La maggior parte dei cittadini si sono adoperati al fine di eseguire nella maniera corretta la differenziata”

L’assessore all’Ambiente del comune di Albenga Gianni Pollio, nel ringraziare i molti cittadini che hanno a cuore l’ambiente ed effettuano la raccolta differenziata con attenzione, si rivolge a chi ancora non si è adeguato ribadendo la sua disponibilità, quella della SAT e degli uffici comunali a fornire chiarimenti e risolvere eventuali problemi che dovessero essere emersi in queste prime fasi di avvio del nuovo sistema e della chiusura progressiva delle nuove campane.

“La maggior parte dei cittadini si sono adoperati al fine di eseguire nella maniera corretta la raccolta differenziata, solo pochi sono quelli che vorrebbero destabilizzare e tornare alla situazione che c’era prima ad Albenga, ma non ci riusciranno. Ringrazio tutti coloro che fanno il loro dovere e mi metto personalmente a disposizione degli utenti per chiarire dubbi e risolvere problematiche, così come stiamo già facendo”.

“La collaborazione con gli amministratori di condominio che spesso fanno da tramite con i loro condomini sta portando a importanti risultati così come la collaborazione diretta e propositiva con tutti gli utenti” conclude l’assessore.

Si ricorda che il Centro di Raccolta Comunale di Albenga è attivo presso l’ ex caserma Aldo Turinetto, Strada Statale 582, il lunedì e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. Per informazioni è a disposizione il numero verde SAT 800.966.156.