Genova, Polizia solidale con i cittadini in difficoltà: donati 3 quintali di generi alimentari alla Caritas

Gli agenti di Polizia del SAP hanno donato tre quintali di generi alimentari destinati alle persone maggiormente in difficoltà a causa delle conseguenze della pandemia. La merce è già stata ritirata dalla Caritas della PArrocchia di N.S. di Loreto che si incaricherà della distribuzione .”Pur consapevoli delle difficoltà che affliggono la nostra categoria, abbiamo rivolto un appello ai colleghi, alla loro sensibilità, affinché sia garantita la “vicinanza” a chi, in questo momento, ha più bisogno. A Genova, la generosità dei colleghi si è concretizzata nella raccolta di circa 3 quintali di generi alimentari”, hanno detto dal SAP. Analoghe iniziative sono state messe in campo a Savona e La Spezia.