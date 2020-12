Calcio, la Samp vuole dare continuità: alle 18 a “Marassi” c’è il Crotone

Vittoria scaccia crisi per la Samp a Verona ma adesso c’è da dare continuità al 2-1 del “Bentegodi” dove i blucerchiati hanno disputato una gara intelligente imbrigliando i gialloblu e sfruttando l’arma del contropiede. In verità anche con Napoli e Milan la squadra di Claudio Ranieri non aveva demeritato per iniziativa e organizzazione di gioco ma aveva giocato solo metà partita regalando l’altra all’avversario che ha costruito il successo seppur di misura. In Veneto la Samp, pur subendo il solito golletto che ormai è diventato una costante (l’unica gara terminata senza subire è stata a ottobre contro la Lazio), ha giocato forse in modo meno brillante ma certamente più concreto ed essenziale e sono arrivati punti pesanti in chiave salvezza. Ora, occorre non fermarsi. Il calendario offre alla Samp la possibilità di allungare: sabato alle 18 al “Ferraris” arriva il Crotone che sta dando segnali di ripresa come dimostrano la vittoria sullo Spezia e il pareggio di Udine ma che resta sempre coinvolto in zona retrocessione. Un avversario da non sottovalutare ma da battere per raggiungere quota 17 e affrontare con maggior serenità la proibitiva trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo in programma il 23 dicembre. Contro i calabresi allenati da Giovanni Stroppa Claudio Ranieri potrebbe confermare in gran parte l’undici che mercoledì ha espugnato Verona con l’eccezione di Candreva che al momento sembra essere finito ai margini della squadra, rientrerà Thorsby dalla squalifica e Quagliarella potrebbe essere impiegato dal primo minuto vista la pochezza di La Gumina e un Ramirez poco motivato con le valige pronte. Fuori i lungodegenti: Keita, Gabbiadini e Bereszinski. Nel Crotone occhio a Messias che sta emergendo nell’attacco rossoblu, Stroppa non avrà a disposizione Benali, Rispoli, Cigarini.

I PRECEDENTI

Vittorie Sampdoria 3 (ultima nell’ottobre 2017, 5-0)

Pareggi 0

Vittorie Crotone 2 (ultima nell’aprile 2017, 1-2)