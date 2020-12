Questa sera la finale di “Sanremo Giovani” e l’annuncio dei ventisei BIG in gara

In prima serata su Rai1, Radio2 e RaiPlay, alle 21.30, sarà trasmessa la finale di “Sanremo Giovani”, dove verranno decretate le nuove proposte che competeranno nella loro categoria al prossimo Festival.





L’assessore al Turismo e alle Manifestazioni Giuseppe Faraldi ha tenuto a specificare che “la serata si terrà al Casinò municipale. Un meccanismo ben oliato, una trasmissione che sancisce la centralità dei giovani nel Festival della Canzone Italia.”

Dopo aver passato le audizioni e le semifinali, ecco i cantanti e i titoli in gara:





Alioth – Titani Avincola – Goal! Thomas Cheval – Acqua minerale Chico – Figli di Milano Davide Shorty – Regina Folcast – Scopriti Galea – I nostri 20 Gaudiano – Polvere da sparo Gavio – La mia generazione Ginevra – Vortice Hu – Occhi Niagara I Desideri – Lo stesso cielo Le Larve – Musicaeroplano M.E.R.L.O.T – Sette volte Murphy – Equilibrio Nova – Giovani noi Scrima – Se ridi Sissi – Per farti paura Wrongonyou – Lezioni di volo Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te





La Giuria Televisiva – composta da Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Morgan e Piero Pelù – avrà il compito di decidere, tra tra i dieci, i sei giovani che raggiungeranno l’Ariston. Alle loro decisioni, si aggiungeranno quelle del Televoto popolare e della Commissione Musicale, che sceglierà anche i due giovani tra i vincitori di Area Sanremo che completeranno il gruppo delle Nuove Proposte.

Saranno inoltre annunciati i ventisei BIG in gara, i quali sfileranno annunciando i titoli dei loro brani.

Ricordiamo che 71° Festival della Canzone Italiana è in programma dal 2 al 6 marzo e, nonostante le difficoltà legate alla situazione attuale, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, ha affermato: “vogliamo un Sanremo non del Covid ma della normalità”.