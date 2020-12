Coronavirus, in Liguria risalgono i contagi: 416

Casi totali da inizio emergenza = 56.734 (+416) Attualmente positivi = 7.702 (-350) 815 (-11) in ospedale (di cui 69 in terapia intensiva / TI, -2) 7.178 in isolamento domiciliare (-25)

Dettaglio 416 nuovi casi per residenza: IM: 26 SV: 62 GE: 256 (di cui 205 di Asl3, 51 di Asl4) SP: 61 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11 Guariti = 46.308 (+747)

Deceduti = 2.724 (+19) Tamponi = 664.622 (+4.333) Tamponi antigenici rapidi = 123.979 (+3.125) Ospedalizzati = 815 (69 TI) Asl1 = 77 (5 TI) Asl2 = 106 (13 TI) San Martino = 228 (25 TI) Evangelico = 2 Galliera = 93 (4 TI) Gaslini = 9 Asl3 Villa Scassi = 98 (8 TI) Asl4 = 94 (8 TI) Asl5 = 108 (6 TI) Attualmente positivi per residenza = 7.702IM = 561SV = 1.085GE = 4.132SP = 1.354Fuori regione = 217Altro o in fase di verifica = 353 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 6.585 Asl1 = 1.331 Asl2 = 572 Asl3 = 3.036 Asl4 = 604 Asl5 = 1.042