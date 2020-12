Seria A, turno infrasettimanale: Samp a pezzi in casa del Verona

Non era contro Milan e Napoli che la Sampdoria avrebbe dovuto fare punti anche se, per come si sono sviluppate le due partite, ai blucerchiati qualche punticino sicuramente manca. Il tour de force dei blucerchiati continua, anche se Verona e Sassuolo non hanno i nomi altisonanti delle big sono tra le squadre giocano il calcio più brillante ed efficace di tutta la Serie A. Saranno loro da qui a domenica prossima gli ostacoli che la squadra di Ranieri troverà nel cammino salvezza in cui occupa una posizione di vantaggio rispetto alle concorrenti in virtù dei 5 punti di margine sul terz’ultimo posto. Le prestazioni della Samp non sono state da buttare contro avversari di rango ma adesso servono punti per mettere in sicurezza la classifica e i due punti conquistati nelle ultime 6 partite sono un bilancio fallimentare da piena zona retrocessione. Al momento c’è chi sta e fa peggio ma i blucerchiati non posso e non devono contare sulle disgrazie altrui. Contro il Verona, reduce da 7 punti nelle ultime 3 gare, nel turno infrasettimanale di questa sera, il tecnico Ranieri dovrà far fronte alle consuete numerose assenze e defezioni. A quelle conclamate di Bereszinski, Gabbiadini e Keita si aggiunge a centrocampo l’assenza di Thorsby per squalifica e quella di Candreva dell’ultimo minuto per scelta tecnica. Sta meglio Juric che ritroverà Ceccherini dopo la squalifica. Gialloblu galvanizzati dal successo all’Olimpico contro la Lazio, ottenuto grazie a un po’ di fortuna e agli sbandamenti difensivi dei biancocelesti, Samp scottata dalla rimonta di Napoli (la 4° finora subita),maturata nel secondo tempo del “Maradona” dopo una prima frazione esemplare chiusa meritatamente in vantaggio. Fischio d’inizio alle 20.45

I PRECEDENTI

VITTORIE VERONA 11 (ultima nell’ottobre 2019, 2-0)

PAREGGI 10

VITTORIE SAMP 3 (ultima nel marzo 2016, 0-3)