Premio “Top of the PID”: menzione speciale per la ditta “Bandiera Lilla” di Savona. Questa mattina la premiazione da parte del presidente della CCIAA Enrico Lupi

Questa mattina nella sede di Imperia della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il presidente Enrico Lupi ha consegnato l’attestato di merito all’azienda “Bandiera Lilla Società Cooperativa Sociale” per aver ottenuto la menzione speciale nella categoria ‘sociale’ del premio nazionale “Top of the Pid restart – 2020”.

Il premio “Top of the PID restart – 2020” è stato organizzato da Unioncamere e dalla rete dei Pid (Punti impresa digitale) delle Camere di Commercio italiane con l’obiettivo di premiare le aziende – micro, piccole e medie – che nel corso dell’anno si sono distinte per progetti di innovazione digitale capaci di agevolare le imprese a garantire la propria continuità operativa nello scenario produttivo creato dal Covid-19 e che possono essere adattabili e trasversali ai diversi settori produttivi.

“Spingere l’innovazione tecnologica delle aziende soprattutto piccole e medie – ha ricordato il presidente Lupi – è uno dei compiti del nostro ente, ancor più importante in questo periodo di grande criticità in cui la capacità di innovarsi dal punto di vista digitale è fondamentale per porsi sul mercato in modo più efficace e competitivo. Il risultato ottenuto dalla cooperativa savonese “Bandiera Lilla” – ha sottolineato il presidente – ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia anche l’importante lavoro di supporto svolto dal nostro Punto impresa digitale, sempre attivo e sempre a disposizione delle imprese“.

La “Bandiera Lilla” ha partecipato al Premio con il progetto chiamato “Etichetta Lilla” “volto a favorire – ha spiegato il legale rappresentante, Roberto Bazzano – una maggiore accessibilità alle informazioni dei prodotti immessi in commercio da parte di persone affette da patologie visive“. Il prodotto è già stato testato con successo: alla premiazione era infatti presente anche Serena Mela, socia del Frantoio di Sant’Agata di Oneglia (Imperia), che ha creato una bottiglia d’olio con la speciale etichetta. Il progetto “Etichetta Lilla” è applicabile a qualsiasi situazione legata all’accessibilità delle informazioni da parte delle persone ipovedenti: può essere ad esempio utilizzata anche per firmare atti e documenti.

Le eccellenze digitali 2020 sono state selezionate tra oltre 110 candidature presentate dalle imprese che hanno utilizzato almeno uno dei tanti servizi offerti dai Punti impresa digitale delle Camere di Commercio. A livello nazionale, in tre anni, i Punti impresa digitale hanno accompagnato oltre 300 mila imprenditori verso la digitalizzazione: 23 mila hanno misurato la propria maturità digitale con il test di autovalutazione SELFI4.0, 130 mila hanno partecipato a programmi di formazione e orientamento, 20 mila hanno utilizzato i voucher per investire sul digitale con oltre 70 milioni di risorse messe a disposizione.

Per contattare l’ufficio Punto impresa digitale della Camera di Commercio Riviere di Liguria: pid@rivlig.camcom.it.