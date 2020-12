Levanto, recuperato corpo senza vita di una donna in mare

Il cadavere di una donna è stato recuperato al largo di Levanto, in provincia di La Spezia. Sono in corso le indagini per risalire all’identità della donna di un’età apparente intorno ai 60 anni. Il corpo è stato avvistato da una nave militare che stava effettuando alcune prove in quel tratto di mare. Sul posto è intervenuta anche una motovedetta della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo per portarlo a La Spezia per le analisi di rito.