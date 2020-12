ASL 2 “Savonese” fa il punto sulla situazione Covid nelle due RSA interessate dai contagi

Asl 2 “Savonese” fa il punto sulla situazione COVID in provincia:

“In data odierna il personale infermieristico ifec (infermiere di famiglia e comunità) e i medici del servizio Assistenza Anziani e Disabili dell’ASL2 hanno effettuato un sopralluogo presso la Residenza Protetta Villa degli Abeti di Bardineto, al momento dell’accesso erano presenti in struttura 59 ospiti di cui positivi 51. I pazienti risultano prevalentemente asintomatici e in buone condizioni igienico sanitarie. Durante l’analisi della situazione si è rilevata una situazione di criticità per cui si è reso necessario il ricovero ospedaliero di una ospite che presentava tachipnea e desaturazione alla rilevazione dei parametri. Anche per domani è previsto un intervento da parte di infermieri ASL per fornire il necessario supporto con un turno al mattino ed uno al pomeriggio“.

“In data odierna si è effettuato sopralluogo presso la RP Casa Suarez di Calizzano, che ospita attualmente 39 persone, da parte del personale infermieristico ifec ( infermiere di famiglia e comunità). L’intervento si è concentrato su diversi aspetti di cura all’ospite: dalla rilevazione dei parametri vitali e della somministrazione delle colazioni ai pazienti non autosufficienti e alla loro igiene personale. Successivamente, si è concordato con il direttore sanitario della struttura il trasferimento di alcuni pazienti con un certo grado di autonomia presso altra struttura covid (RSA La Riviera). Durante la giornata, individuati gli ospiti con caratteristiche compatibili con la sopracitata struttura di accoglienza sono stati trasferite 7 persone grazie a un pulmino messa a disposizione della CRI di Varazze. Sono stati organizzati ulteriori tre trasferimenti di ospiti non autosufficienti presso RSA covid – Noceti. 1 paziente è stato ricoverato in ospedale per complicazioni respiratorie. Dei rimanenti 28 ospiti presenti in struttura 4 presentano tampone negativo e due indeterminato, i restanti 22 risultano positivi al tampone molecolare. Anche in questa struttura sono previsti ulteriori accessi per domani da parte di infermieri ASL 2 suddivisi in un turno al mattino ed uno al pomeriggio“.