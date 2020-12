Cogoleto, il Comune ha aderito all’iniziativa bonus taxi per gli over 75

Il Comune di Cogoleto ha aderito all’iniziativa legata ai bonus taxi di Regione Liguria: sarà possibile per gli over 75, per le persone in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100%, per i soggetti affetti da malattie rare o con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione e per le donne in gravidanza, usufruire dell’incentivo grazie alla carta prepagata da 250€ messa a disposizione da FI.L.S.E. La carta ha un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a 30 euro e si può richiedere fino al 31 dicembre 2020 presentando la domanda tramite il sistema informatico bandi online. Ecco il link per registrarsi: https://filseonline.regione.liguria.it/RegUtente/Init. Lo ha annunciato il Sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone.