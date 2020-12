Savona, controlli della Polizia: identificate oltre 50 persone

Posted on

Care Studentesse e Studenti Gentilissime Famiglie, So bene quanto ognuno di voi stia aspettando, con comprensibile impazienza, le indicazioni operative per l’inizio dell’anno scolastico. Siamo pronti per dirvi tutto ciò che vi servirà, così da arrivare a scuola il 14 settembre ben preparati. La prima cosa che desidero condividere con voi è la convinzione che, […]