Coronavirus, pazienti positivi nella struttura di medicina complessa del San Paolo

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa serale sulla situazione della pandemia in Liguria ha confermato che nella struttura di medicina complessa dell’ospedale San Paolo di Savona, dove sono 12 i pazienti positivi al COVID asintomatici. Sono così scattate le misure sanitarie che prevedono il trasferimento dei pazienti positivi in apposito reparto e l’isolamento preventivo di quelli negativi oltre all’isolamento domiciliare di quelli dimessi nei giorni scorsi. Inoltre, tutto il personale del reparto è stato sottoposto al tampone e i ricoveri sono stati sospesi. Un secondo cluster è stato individuato a Calizzano in una RSA. I test a cui si sono sottoposti quasi 100 persone, di cui 60 ospiti e 32 operatori, sono stati 20 gli anziani positivi e 2 gli operatori.Dei 20 ospiti, 6 sono ricoverati all’ospedale di Albenga, altri sono in attesa di trasferimento e altri verranno ricollocati in una struttura savonese.

