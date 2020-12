Garibaldi (Lega): sindaco Di Capua eletto nuovo presidente del Cal della Liguria

Posted on

Genova. “La Lombardia per noi è un faro, un modello da seguire per la sanità”. Questo quanto ha dichiarato il governatore della Liguria Giovanni Toti in visita a Milano dove, tra l’altro si sono incontrati anche i due assessori alla sanità Sonia Viale e Giulio Gallera. “Abbiamo fatto notevoli passi avanti per la gestione delle […]