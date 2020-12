Mai (Lega): “Il Governo riconosca lo stato di emergenza per tutta la Liguria con idonei stanziamenti”

“Occorre che il Governo riconosca lo stato di emergenza per tutta la Liguria con idonei stanziamenti anche per i territori delle province di Savona, Genova e La Spezia. I Comuni e le imprese liguri, duramente colpiti dal maltempo, hanno necessità di fondi per far fronte al ripristino dei danni arrecati dagli eventi calamitosi del 2 e 3 ottobre scorsi.

Dei 50 milioni di euro stimati unicamente per le somme urgenze, alla Liguria ne sono stati destinati soltanto sette.

Non è tollerabile ed è da irresponsabili lasciare soli i nostri sindaci, che peraltro si sono esposti investendo fondi comunali per il ripristino di parte dei danni. Se non arrivano i soldi da Roma anche i bilanci dei Comuni liguri sono a rischio”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

“Pertanto oggi ho presentato un’interrogazione alla giunta regionale chiedendo quali azioni siano state intraprese in tal senso e, allo stesso tempo, per chiedere al Governo di aumentare gli stanziamenti per il territorio della provincia di Imperia che al momento risultano del tutto insufficienti“.

“L’assessore Giacomo Giampedrone stamane in aula ha quindi garantito che il dialogo con Roma andrà avanti e che le nostre richieste sono sul tavolo del Governo”.